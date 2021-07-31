مي العيدان تنفي شائعة وفاة انتصار الشراح.. وتكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت المذيعة الكويتية مي العيدان شائعة وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وكتبت مي "يا جماعة الفنانة انتصار الشراح بخير وليس هناك صحه لشائعة وفاتها، انا كلمة زوجها بو سالم وبنتها دلال معاها في لندن، هي بخير لكن بالعناية المركزة تحت الاجهزة ادعولها، بدل ما اطلعون عليها اشاعات وكسر يا مرضى".

كانت المذيعة الكويتية مي العيدان، أعلنت في أخر مارس 2021 نقل الفنانة الكويتية الكبيرة انتصار الشراح إلى العناية المركزة، عقب إصابتها بأزمة صحية نتيجة نقص بالأكسجين وبكتيريا الدم.

ونشرت مي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دعواتكم للفنانة الكبيرة إنتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".

وأضافت: "دعواتكم يا جماعة الخير، فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم أشفها وعافها وأجرها وأرجعها لأهلها وأولادها ومحبيها بكامل عافيتها".

وكانت الفنانة انتصار الشراح، قد تعرضت لأزمة صحية في نوفمبر 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء.