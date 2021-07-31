رانيا يوسف تنشر صورتين جديدتين من رحلتها في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين جديدتين، من عطلتها الصيفية.

وعلقت رانيا على الصورتين "أحلى اجازة مع أحلى ناس في برشلونة".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، ومن المقرر عرضه الأحد 1 أغسطس على "شاهد VIP".

كانت أحداث الموسم الأول انحصرت داخل منزل طارق (بيومي فؤاد)، وتكمل القصة في الموسم الثاني لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات في طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا (رانيا يوسف). وتبدأ القصة عندما يتواصل طارق مع كمال (أحمد داش)، لمساعدته في استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعاً. ورغم رفض كمال لهذه المهمة الغريبة، إلاّ أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته في السرقة لأسباب عاطفية خصوصاً أنه يعيش قصة حب مع سالي (رنا رئيس). وتتخذ الأحداث بعدها منحى آخر عند وقوع حادثة لم تكن في الحسبان.

"الحرامي 2"، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس، مصطفى منصور، إخراج أحمد الجندي، شارك في الكتابة منار ماهر، علاء مصباح، عبدالعزيز النجار، سيناريو وحوار محمد بركات، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي.