علا الفارس تلمح الى خطوبتها: “قريبا نسمعكم الاخبار الطيبة”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 11:51 صباحاً - لمحت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، الى ارتباطها وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت علا الفارس، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بينما كانوا يغنوا لها أغنية الفنان اللنباني وائل كفوري الجديدة “البنت القوية”.

وعلقت علا الفارس على الفيديو كاتبة: “الشخص الذي أحببته جدا في سن السابعة عشر وجرحني ، لم يعد يهمني أمره عندما اصبحت في الخامسة والعشرين، الامتحان الذي فشلتُ به في سنة اولى جامعة وشعرت أنني فاشلة لم أتذكره وانا اقدم مشروع التخرج …. المشاكل التي تواجِهها اليوم قد تبدو لك كنهاية العالم، لكن تأكد انها لن تهمك او تحدث فرق بعد ان يمر القليل من الوقت … ستكون على مايرام واقوى مما تتخيل”.

وتابعت “أؤمن بمقولة شخص يمحي شخص، ، وذكرى جميلة تمحي ذكرى حزينة والوقت كفيل ان يجعلنا دائما على ما يرام .. أؤمن بالعوض من الله دائما وأن كل شيء نمر به مهما بلغت صعوبته ما هو الا تهيئة لمرحلة تحتاج ان نكون اقوى !”.

وختمت علا الفارس تدوينتها بالقول “قريبا نسمعكم الاخبار الطيبة

”.

وقد توقع متابعو علا الفارس انها تعلن ارتباطها حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “احس انو في عرييييس

” و “الاخبار طيبه يعني في عريس

الله يتتم ع خير

” و “يامليون مبروووك

”.