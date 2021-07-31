إنذار قضائي ضد مصطفى قمر.. تفاصيل مثيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المنتجة لبرنامج المقالب “خمس نجوم”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، آخر التطورات في قضيتها مع الفنان مصطفي قمر، وذلك بعد أن أعلن مؤخراً عن وجود خلاف مع الشركة و لجوءه للقضاء بسبب عدم التزامها ببنود العقد والتي تشمل تصدره للدعاية خاصة أن البرنامج تم تسويقه باسمه.

وأكدت الشركة المنتجة في بيان لها، أنها قامت بتوجيه إنذار على يد محضر بمبلغ 240000 جنيه لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة التي أقامها الفنان مصطفي قمر ضد الشركة والتي لم يتم إعلان الشركة بها وصدر بها حكم غيابي.

وكشفت الشركة تفاصيل وبنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفى قمر، والتي تكشف من خلالها أن الفنان توجه لصرف شيكات نقدية أصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرف هذه الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير العشر حلقات كاملة من برنامج “خمس نجوم”، وهي مبالغ تزيد على حقه المالي وأصدر بيانا ادعي فيه كذباً الأمور غير صحيحة.

وأكدت أن قمر قام بالتوجه لصرف شيكات بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات، حيث قام بتصوير 9 حلقات فقط من أصل عشر حلقات، بالإضافة إلى حصوله على مبالغ نقدية بالزيادة على تعاقده.

كما أشارت الشركة بالمستندات إلى أن ما يروج له الفنان مصطفي قمر بأن الحكم الذي حصل عليه هو تعويض أدبي لمكانته الفنية غير صحيح، وأن الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر، بجانب عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص على ضرورة تصدره للحملة الدعائية للبرنامج.

وكشفت الشركة عن مستندات توضح تفاصيل التعاقدات والالتزامات المادية بين الشركة والفنان مصطفى قمر، الذي سبق له التعاقد مع الشركة لتقديم برنامج تليفزيوني من إنتاج الشركة “خمس نجوم” لعدد عشر حلقات، وتم النص في العقد على أن يتحصل على “مليون ومائتى ألف جنيه مصري” نظير أجره عن تصوير الحلقات كاملة، إلا أنه لم يقم سوى بتصوير تسع حلقات فقط.

وأضافت الشركة أن قمر تسلم مبالغ نقدية من الشركة بلغت قيمتها 1.352.258 جنيه (فقط مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وثمانية وخمسون جنيهاً) لأنه طالب الشركة بشكل ودي بأن يحصل على أجره كاملا قبيل الانتهاء من تصويره العشر حلقات من برنامج “خمس نجوم” وذلك لاحتياجه للمال بسبب تجهيزات زفاف نجله، واكتفت الشركة بوعده باستكمال المتبقي من حلقات البرنامج وهو ما لم يحدث.

وأضاف البيان:”يكون إجمالي ما تحصل عليه وما تقاضاه بالإضافة إلى المبلغ الذي تم عرضه عليه وتسلمه شخصيا هو مبلغ 1.592.258 جنيه (فقط مليون وخمسمائة واثنين وتسعين ألفا ومائتين وثمانية وخمسين جنيهاً) وهو مبلغ يزيد عما هو مستحق له، نظير تصويره عدد تسع حلقات فقط، لذا فالفنان مطالب برد حوالي “خمسمائة وعشرين ألف جنيه مصري للشركة”.. بالإضافة إلى مطالبته بالخسائر المادية التي تكبدتها الشركة لعدم التزامه باستكمال التصوير وتشهير الفنان بسمعة الشركة.”