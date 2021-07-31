نيللي كريم تؤكد ارتباطها.. الزواج قريباً ولا يوجد حفل زفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة نيللي كريم؛ صحة ما تردد مؤخراً حول إرتباطها من جديد، وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن الأقاويل المنتشرة صحيحة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد للزفاف، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك حفل زفاف.

ولم تكشف كريم أي معلومات حول هوية الشخص الذي ترتبط به حالياً وهل ينتمي إلى الوسط الفني أم من خارجه.

يذكر أن نيللي كريم قد انفصلت منذ عدة أشهر عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، ولديها أربعة أبناء من زيجاتها الماضية.

وكانت تجربة الزواج الأولى للفنانة نيللي كريم، وهي بعمر 16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها، وأنجبت “نيللي” من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

وفي 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عاماً أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في عام 2015.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلسل «ضد الكسر» في رمضان الماضي مع حمد فراج ولقاء الخميسي وسينتيا خليفة ومصطفى درويش وتارا عماد وبيومي فؤاد، إخراج أحمد خالد.