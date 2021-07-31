اتهامات لمحمد رمضان بالتعاون مع ممثل فيلم إباحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض النجم محمد رمضان، لاهامات وانتقجات بالتعاون مع الممثل والمغني الإيطالي، ميشيل موروني، الذي شارك في أحد الافلام الإباجية.

وكان رمضان قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن عمل جديد يجمعهما، قائلاً: “انتظروا قريبا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل موروني”.

وبدوره رد «موروني» معلقاً على الصورة التي جمعتهما معا: «حبيبي يا أخي»، كما أعاد نشر الصورة التى تجمعه بالفنان المصري عبر خاصية «ستورى» على حسابه على “إنستغرام”.

لكن بعض المتابعين لفتوا إلى أن ميشيل موروني، كان قد شارك في فيلم ” Days 365 ” الذي تم تصنيه كفيلم إباحي.

وميشيل موروني ممثل ومغني إيطالي، يبلغ من العمر 31 عاما، شارك في عدد من الأفلام الإيطالية والبولندية، لكن جاءت شهرته الكبرى بعد بطولة فيلمDays 365 على شبكة «نتفليكس»، التي تخطط لإنتاج جزئين جددين من الفيلم المأخوذ عن أصل روائي.

كما يعتبر عازف جيتار ومغني محترف، أصدر ألبومًا العام الماضي يحتوي على العديد من الأغاني .