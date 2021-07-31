أسيل عمران تستعيد هدوءها وسلامها الداخلي بهذه الطريقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السعودية الشابة أسيل عمران عن أنَّها من فترة لأخرى تعتزل زحام الحياة والتكنولوجيا وتبتعد عن السوشيال ميديا، وتذهب إلى مكان بسيط لاستعادة سلامها الداخلي والراحة النفسية.

ونشرت أسيل، عبر حسابها في “انستغرام”، صورةً لها من فوق سطح أحد العقارات البسيطة التى لا تظهر عليها أيَّ علامات للرفاهية، قائلةً: “في زحمة الدنيا والسيارات الفارهة والناس المتشابهة ومثالية المظاهر.. أبعد من وقت للثاني لمكان الناس فيه ما تعرف كل شخص في السوشيال ميديا، ولا يهمهم رقم متابعينك ولا جمال ملابسك، ووقتها راح تلاقي سلام وهدوء بداخلك اشتقتله”.

واتفق عدد كبير من متابعيها على أنَّ البساطة من أكثر الأشياء التي تُشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة، واعتبر آخرون أنَّ البساطة والبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي هو سر السعادة في الحياة.

وكانت أسيل قد تعرَّضت لموجة من السخرية والانتقادات بعد ظهورها فى مسلسل “مخرج 7” خلال السباق الرمضاني الماضي، وقالت في تصريحات إذاعية، إنّه منذ بداية مشوارها الفني 2005، من خلال برنامج “نجم الخليج” وقعت في الكثير من الأخطاء وتعلَّمت منها، مضيفةً أنَّ شخصيتها تغيَّرت بشكل كبير؛ بسبب النضج والتجارب التي مرت بها.

وأكدت أنّ هناك من يتصيَّدون لها الأخطاء حتى لو كانت بسيطة، لمجرد إيجاد فرصة لتوجيه الانتقادات القاسية لها، موضحةً أنَّها تتعامل مع هذه النوعية من الانتقادات بالتجاهل التام.

وقالت إنَّ المشكلة التي تُواجه أيّ فنان هو أنه تحت الأضواء دائماً؛ لذلك إذا ارتكب أي خطأ يكون محسوباً عليه، ويُذَل بسببه كأنّه من المفترض أنه ملاك لا يُخطئ.

وأثار أحد المشاهد بمسلسل “ممنوع التجول” لأسيل موجةً من الغضب على السوشيال ميديا، حيث تضمن المشهد رقصاً جمع الفنان السعودي فايز المالكي ومواطنته أسيل عمران.

وأظهر المقطع، الذي جرى تداوله وقتها، فايز المالكي وأسيل عمران وهما يرقصان على أنغام أغنية “شوقر دادي”، والتي تتميز بأنها ذات ألحان سريعة، وذلك من مسلسل “ممنوع التجول”، الذي قام ببطولته الفنان ناصر القصبي، وعُرض في سباق دراما رمضان الماضي.

وردَّت أسيل على هذه الانتقادات، موضحةً أن الكثيرين وجَّهوا إليها اللوم بسبب هذا الدور من دون أن يُدركوا أنَّ الشخصية التي تقدمها تتطلب قيامها بذلك، مشيرةً إلى أنّ شخصيتها في المسلسل تقتضي هذا المشهد؛ حتى يكون تمثيلها واقعياً؛ لأنّها تقوم دور فتاة مستفزة واستغلالية تزوجت من رجلٍ يكبرها في العمر لاستغلاله مادياً.