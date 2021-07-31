هند البلوشي تُوجِّه رسالةً إلى مجهول.. والجمهور يتوقع بحثها عن الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتفاعل الفنانة الكويتية هند البلوشي مع متابعيها عبر حسابها في “انستغرام”، ودائماً ما تُشارك مقولات وحكماً، لكنّها هذه المرة نشرت صورةً لها ووجَّهت من خلالها رسالة إلى مجهول.

وبدا من رسالة هند البلوشي أنَّها تنتظر حباً حقيقياً يطرق باب قلبها، حيث إنّها تحتفظ لهذا المجهول بالعديد من التفاصيل الداخلية التي لن تُخرجها إلا إذا كان يستحق ذلك، مردفةً أنّ كل تلك التفاصيل تسكن خيالها.

وكتبت هند البلوشي، قائلةً: “هناك في قلبي مكان لم يطرق بابه إنس على الأرض.. هناك مكان لا يدخله أيّ أحد.. هناك مكان لمن يستحقه! مكان ينبض بالحياة والحب والصدق والثقة والتضحية والصبر والقنوع والأمل..”.

وتابعت الفنانة الكويتية: “مكان عالمه أقرب للمثالية.. مكان لم أفتح قفله من قبل.. لأني علمت أنك ستأتي.. ستكون أول من يفتح الباب.. أول من يتطرق له، وأول من يُسمح له بالدخول..”.

وعقبت تقول: “مكان خُصص لك أنت! أنت وحدك!.. أنت من يستطيع العيش فيه.. أنت بعد غياب دام سنين.. أنت بعد انتظار ملته الجفون.. أنت بعد دموع رفضت أن تذرفها العيون.. أنت يا من سكنت خيالي وفكري الذي أصابه الجنون..”.

وتفاعل مع منشور هند البلوشي عدد كبير من المتابعين، حيث تكهَّنوا بأنّها تبحث عن الحب الحقيقي الذي يطرق باب قلبها؛ كي تمنحه تلك التفاصيل التي ذكرت، فيما التمس لها البعض العذر؛ لأنّها لم تعش قصصاً ناجحة في زيجتيها السابقتين.

وقبل يومين، أعلنت هند البلوشي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد_19″، وطالبت كل من خالطوها بإجراء التحليل اللازم لفحص كورونا.

ونشرت البلوشي، عبر حسابها في “سناب شات”، نتيجة فحص كورونا الخاص بها، وعلّقت قائلةً: “نداء لكل من خالطني الأسبوع الماضي، واليومين الماضيين، الرجاء عمل تحليل بي سي آر لفحص كورونا”.

ووجَّهت في آخر حديثها نصيحةً لكل متابعيها بأخذ التطعيم لأنه هام جداً، قائلةً: “أنا واحدة لدى مرض الربو وإذا ما كنت أخذه اللقاح، ما كانت تلك حالتي، كنت سأرقد في المستشفى شهراً وأخذ أكسجين، والحمد لله إني أخذت التطعيمين”.