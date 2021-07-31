التهاني تنهال على نجوى كرم.. “مغرومة” حديث السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجحت النجمة اللبنانية نجوى كرم في تصدّر المشهد الفني العربي بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية المصوّرة “مغرومة”، واستطاعت نجوى أن تتصدّر الترند في عدد من البلدان العربية عبر موقع “تويتر” لليوم الثالث على التوالي بهاشتاغ امسها واسم الأغنية.

وتلقت نجوى كرم سيلاً من التهاني من زملائها في الوسط الفني وأهل الصحافة والإعلام منذ صدور كليب الأغنية. كما حقق كليب “مغرومة” أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد يومين فقط على عرضه عبر قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “مغرومة” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو واخراج هس غدار، وحملت نفس اسم أغنية ألبوم سابق لنجوى كرم كانت قد أصدرته مع “روتانا” من 23 عامًا، وتحديدًا في العام 1998.

الجدير ذكره أن الممثل السوري معتصم النهار شارك نجوى كرم بطولة كليب “مغرومة”، حيث يظهر في المشهد الأخير من العمل، ويقترب معتصم من نجوى ويقول لها “نجوى عنجد ما ضل أحلى”، لتردّ عليه نجوى “معتصم انت شو عم تعمل هون”، فيجيبها “أنا عم صور بالستوديو يلي جنبك وقالولي انك هون فقلت لازم اجي وسلم عليكي”.