في ظل كورونا.. مسارح "برودواي" تحدد شروط حضور العروض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم مسارح برودواي المغلقة منذ مارس/آذار 2020 بسبب الجائحة، فرض إلزامية التلقيح على الجمهور وطواقم العمل عند عودة العروض إليها في سبتمبر/أيلول.

وستُلزم مسارح برودواي الـ41 في نيويورك الجمهور والفنانين والطواقم العاملة في الكواليس والعاملين بالمسرح بأخذ اللقاح للعروض كافة، بحسب ما كشفت رابطة "برودواي لج" في على أن تبقى هذه السياسة سارية حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.



كما سينبغي للجمهور وضع الكمامات طوال الوقت، ما عدا عند تناول الطعام "في الأماكن المخصصة لهذا الغرض"، وفق ما أعلنت هذه الجمعية التي تضمّ مشغلي المسارح والمنتجين.

ويُعفى من هذه الشروط الأطفال دون الـ12 والأشخاص الذين يظهرون أسباباً طبية أو "قناعات دينية راسخة تحول دون التطعيم"، لكن يتعين في هذه الحالة تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا.

وتعود أغلبية الاستعراضات الموسيقية، من قبيل "مولان روج" و"تينا" و"هاملتون"، إلى خشبة برودواي، الرئة الثقافية لنيويورك، اعتبارا من سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لكن إعادة فتح المسارح ستمتد طوال الخريف.

وقد بدأ مجدداً عرض حفل "سبرينجستين في برودواي"، لكن عروضه محصورة بالجمهور الملقح.

وتنوي الهيئة المشرفة على المسارح إعادة النظر في هذه القواعد في سبتمبر/أيلول مع احتمال تخفيفها اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني.