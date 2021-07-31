بعد صور رومانسية.. حقيقة زواج حسين فهمي من باميلا الكيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الجدل بعد أن نشرت صوراً رومانسية جمعتها بالفنان المصري حسين فهمي.

وظهرت النجمة اللبنانية بصحبة الفنان الكبير وهو يقبّلها على خدها، وعلّقت على الصورة بالفرنسية قائلة: "مع الفنان القدير حسين فهمي".

وتوقع قطاع عريض من الجمهور زواج حسين فهمي من الفنانة اللبنانية، لاسيما وأن النجم المصري تزوج عدة مرات.





وبعض فترة قصيرة من انتشار الصور وتضارب الأقاويل، تبيّن أن خبر الزواج غير حقيقي، وأن الصور تم التقاطها أثناء تصور فيلم "الفارس" الذي يشارك في بطولته احمد زاهر.

ويجسد فهمى ضمن أحداث فيلم "الفارس"، شخصية رجل أعمال ثرى، ولكن لديه مشاكل نفسية تجعله يقوم بتصرفات غير سوية.





وتدور قصة الفيلم حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال "رشيد السويفى" الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "الفارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، نهال عنبر وإيمان العاصي.







