شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات وأحضان حسين فهمى لـ باميلا الكيك.. وأحمد زاهر: لأ كده أنا هغير "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية باميلا الكيك، عن صور رومانسية جمعتها بالفنان الكبير حسين فهمى، على هامش تصوير فيلم "الفارس"، الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وصلاح عبد الله ونهال عنبر وملك أحمد زاهر.



حسين فهمى وقبلة لـ باميلا الكيك

ونشرت باميلا، الصور التى ظهر فيها النجم حسين فهمى وهو يقبلها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "مع الكبير حسين فهمى".



حسين فهمى وباميلا

وانتهى النجم حسين فهمى، من تصوير مشاهد حفل داخل قصره، الذى تم بناؤه فى منطقة شبرامنت، وذلك خلال أحداث فيلم "الفارس" ودعا فى الحفل مجموعة من رجال الأعمال والصحفيين.



pamela elkik

ويجسد فهمى ضمن أحداث فيلم "الفارس"، شخصية رجل أعمال ثرى،لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس – الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.



حسين وباميلا

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذى يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.





فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.