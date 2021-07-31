ميرهان حسين تنشر صورا من تحضيرات مسرحية "شمسية وأربع كراسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، صورا من تحضيرات تصوير أفيش مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، المقرر عرضها قريبا في الساحل الشمالي.

ونشرت ميرهان الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مع حبايبي هيثم دهب وسامح حنفي من تحضيرات تصوير أفيش مسرحية شمسية وأربع كراسي.. وأنا شكلي شمسية فعلًا بالتيشيرت ده".

ويبدأ فريق عمل مسرحية "شمسية وأربع كراسي" أول عرض، يوم الخميس المقبل، بالساحل الشمالي، بعد الانتهاء من "البروفات" الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

المسرحية بطولة أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.