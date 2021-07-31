بالصورة – هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجلد الفهد

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هيفاء وهبي
أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الإجتماعي من جديد بنشر صورٍ مذهلة لها التقطها لها المصوّر المحترف ميشال العريّه Michel Araye داخل سيارة الفيراري.
وتألّقت هيفاء بفستان من دون أكمام مكشوف الصدر ومعتدل الطول من القماش المطاط الذي يعانق الجسم، ومطبّع بنمط جلد الفهد Leopard Midi Dress من علامة نايكد ووردروب Naked Wardrobe قيمته 46 دولاراً أميركياً، وزيّنت عنقها بقلادة على شكل قلب ووضعت خاتماً في إصبعها من التصميم نفسه، وساعة فاخرة من الذهب الأصفر والوردي مرصّعة بالألماس Serpenti Tubogad Rose Gold Steel Watch من بولغاري BVLGARI قيمتها 18000 دولار أميركي. كما انتعلت مضخّة سوداء لمّاعة بكعبٍ رفيعٍ عالٍ من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin قيمتها 794 دولاراً أميركياً، وحملت حقيبة يد صغيرة من الجلد الأحمر Kelly Sellier Mini Tote Bag من هيرميس Hermès قيمتها 14404 دولارات أميركية.
من الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي فاتنة بالمكياج البرونزي على العينين والخديْن مع أحمر شفاه بلون البيج الحيادي من تنفيذ خبير التجميل داني كامل، وتسريحة الشعر المنسدلة بأسلوب عفوي من صالون L’Atelier de Coiffure.