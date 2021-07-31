بالصورة – هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجلد الفهد

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الإجتماعي من ‏جديد بنشر صورٍ مذهلة لها التقطها لها المصوّر المحترف ميشال ‏العريّه‎ Michel Araye ‎داخل سيارة الفيراري‎.‎

وتألّقت هيفاء بفستان من دون أكمام مكشوف الصدر ومعتدل الطول ‏من القماش المطاط الذي يعانق الجسم، ومطبّع بنمط جلد الفهد‎ ‎Leopard Midi Dress ‎من علامة نايكد ووردروب‎ Naked ‎Wardrobe ‎قيمته 46 دولاراً أميركياً، وزيّنت عنقها بقلادة على ‏شكل قلب ووضعت خاتماً في إصبعها من التصميم نفسه، وساعة ‏فاخرة من الذهب الأصفر والوردي مرصّعة بالألماس‎ Serpenti ‎Tubogad Rose Gold Steel Watch ‎من بولغاري‎ BVLGARI ‎قيمتها 18000 دولار أميركي. كما انتعلت مضخّة سوداء لمّاعة ‏بكعبٍ رفيعٍ عالٍ من كريستيان لوبوتان‎ Christian Louboutin ‎قيمتها 794 دولاراً أميركياً، وحملت حقيبة يد صغيرة من الجلد ‏الأحمر‎ Kelly Sellier Mini Tote Bag ‎من هيرميس‎ Hermès ‎قيمتها 14404 دولارات أميركية‎.‎

من الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي فاتنة بالمكياج البرونزي على ‏العينين والخديْن مع أحمر شفاه بلون البيج الحيادي من تنفيذ خبير ‏التجميل داني كامل، وتسريحة الشعر المنسدلة بأسلوب عفوي من ‏صالون‎ L’Atelier de Coiffure.‎