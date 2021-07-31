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بالصور – باميلا الكيك “مع الكبير”‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

باميلا الكيك

نشرت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك سلسلة صور لها برفقة الممثل ‏المصري حسين فهمي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل ‏الاجتماعي‎.‎

وعبرت باميلا عن سعادتها بلقائه، وعلّقت على الصور بالقول: “مع ‏الكبير”.‏ ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين‎.‎

ونشرت باميلا في وقت سابق على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل ‏الاجتماعي فيديو شكرت كل الأصدقاء والمتابعين الذين تتواصل معهم ‏منذ عشر سنوات على تهنئتها بعيد ميلادها وشكرت على كل “نقطة حب ‏عم تحطوها فيي لان عم تعيشوني فيا”.‏

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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