بالصور – باميلا الكيك “مع الكبير”‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
باميلا الكيك
نشرت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك سلسلة صور لها برفقة الممثل المصري حسين فهمي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وعبرت باميلا عن سعادتها بلقائه، وعلّقت على الصور بالقول: “مع الكبير”. ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين.
ونشرت باميلا في وقت سابق على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو شكرت كل الأصدقاء والمتابعين الذين تتواصل معهم منذ عشر سنوات على تهنئتها بعيد ميلادها وشكرت على كل “نقطة حب عم تحطوها فيي لان عم تعيشوني فيا”.