"سفينة بحر العرب".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع الجيش الأمريكي أن يكون الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط البريطانية في بحر العرب قد نفذ بطائرة بدون طيار.

وقال الجيش في بيان، السبت، إن النتائج الأولية "تشير بوضوح" إلى هجوم يشبه أسلوب الهجمات بطائرة بدون طيار.



والجمعة، اعترفت إيران، باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيل إلى ضرورة الرد بشكل صارم.

وأشار الجيش الأمريكي إلى أن قوات بحرية أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه طاقم ناقلة نفط تشغّلها شركة "زودياك ماريتايم" وتعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، وجدت أدلة أولية "تشير بوضوح" إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وكشف أن سفن البحرية الأمريكية رافقت ناقلة النفط التي صعد أفراد أمريكيون على متنها لتقديم المساعدة.

وكانت الشركة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أعلنت في تغريدة على تويتر أن ناقلة النفط "إم/تي ميرسر ستريت" تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، قبالة سواحل سلطنة عمان.

من جهتها، لزمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحذر في التعليق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر "نراقب الوضع عن كثب وننسق مع شركائنا الخارجيين من أجل الوقوف على الوقائع".

وقالت القناة الإسرائيلية الـ(12) "على ما يبدو كانت وسيلة الهجوم طائرة انتحارية بدون طيار ضربت جسر السفينة".

