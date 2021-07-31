تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 31 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 31 يوليو/تموز 2021، بداية تعاملات شركات الصرافة.

ورغم تداعيات جائحة كورونا، حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

سعر اليورو في مصر

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 18.59 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.52 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في البنك العقاري المصري العربي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو .

ترقية 800 ألف موظف

ووافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويستهدف القرار الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.

ونصّ مشروع القرار، الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه اليوم، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

الأجر بعد الترقية

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو/تموز 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.





وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

تضاعف الأجور

وتضاعفت رواتب المصريين، 240 ضعفاً خلال الفترة منذ العام المالي 1980 / 1981 وحتى العام المالي 2020 / 2021، أي خلال نحو 41 عاما، بحسب رصد بيانات الموازنة العامة لمصر الصادرة عن وزارة المالية.

وزادت رواتب المصريين من 1.4 مليار جنيه في عام 1980 إلى 335 مليارا في 2021.

وأعلنت مصر، في مارس/آذار الماضي، رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.84 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، 52.01 جنيه للشراء، و 52.47 جنيه للبيع.