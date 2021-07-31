شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى أول أسبوع من أغسطس.. عرض مسلسل وطرح أغنية واحياء حفل بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة روبى حالة كبيرة من النشاط الفني على كافة المستويات في الفترة الحالية، سواء على فى الغناء أو التمثيل وكذلك احياء الحفلات، حيث تعمل بشكل متوازي على التواجد بقوة على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاحات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة بأغانيها وحفلاتها وأدوارها فى السينما والدراما.



روبى

وتبلغ ذروة النشاط الفنى الذى تعيشه روبى، خلال شهر أغسطس المقبل، وتحديداً فى الأسبوع الأول من الشهر الذى يشهد بدء عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "شقة 6" على احدى المنصات الرقمية يوم 1 أغسطس، وفى اليوم التالى 2 أغسطس تطرح أغنية جديدة على موقع يوتيوب بعنوان "أمك وأبوك" حيث كشفت عن برومو الأغنية عبر حسابها على موقع "انستجرام".



روبي

ويستمر نشاط روبى فى الأسبوع الأول من أغسطس باحيائها حفل غنائى جديد في مدينة العلمين الجديدة، تترواح أسعار تذاكره بين 500 جنيه لفئة البلاتينيوم و2000 جنيه لفئة VIP، ويعد هذا الحفل الثانى الذى تحييه روبى خلال الصيف الجارى بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو الجارى بالساحل الشمالى.



روبى فى حفل الساحل الشمالى

روبى لم تكتف بذلك، حيث تعاقدت منذ أيام على مينى ألبوم لصيف 2021، يضم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات متباعدة، على أن تكون طرح الأغنية الأولى خلال شهر أغسطس أيضاً، كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "بره المنهج" مع ماجد الكداونى وإخراج عمرو سلامة، وتعاقدت كذلك على تقديم البطولة النسائية أمام أحمد حلمى في فيلمه الجديد "اكس".

يذكر أن مسلسل "شقة 6" بطولة روبى، أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.



روبى



روبى فى احدى حفلاتها



الفنانة روبى