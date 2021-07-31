شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تصور أول مشاهد حكاية "بيت عز" من "إلا أنا 2".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة سهر الصايغ، تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثانى من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز"، اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وهم رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي.

ووضع مخرج العمل أحمد يشرى خطة زمنية للانتهاء من تصوير الحكاية بالتزامن مع بدء عرضها في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، حيث أنها من المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على غرار الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه العام الماضى على قناة DMC.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وقامت ببطولة حكايات الأول كلاً من وفاء عامر حكاية "بنات موسى"، وأروى جودة حكاية "سنين وعدت"، وحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى"، وشيرى عادل حكاية "أمر شخصى"، وكندة علوش حكاية "ضى القمر"، وجميلة عوض حكاية "لازم أعيش"، وريهام عبد الغفور حكاية "ربع قيراط"، ودرة حكاية "أول السطر".

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.