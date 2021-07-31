الفنانة المصرية ياسمين صبري: حساباتي على فيسبوك "مزوّرة"

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أكدت النجمة المصرية ياسمين صبري عدم امتلاكها أي حساب شخصي على موقع "فيسبوك".



وغردت صبري عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: "لا يوجد لدي أي حسابات على فيسبوك وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها".

ومن المعروف أن ياسمين صبري تتفاعل بشكل كبير مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام وموقع تويتر، ومؤخرا شاركت جمهورها ومتابعيها، صورا من رحلتها إلى مدينة كاساريس الإسبانية.

وظهرت ياسمين في الصور التي نشرتها عبر موقع "أنستقرام" وسط الطبيعة وبجانبها سيارة من طراز قديم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في الدراما هو مسلسل"فرصة تانية"، والذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، ولم يحقق نجاحا يتناسب مع نجوميتها، وقدمت خلاله شخصية "ملك" التي تفقد الذاكرة في حادث سيارة بعد اكتشافها خيانة خطيبها.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، وسارة الشامي وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.