الفنان المصري تامر حسني: "مش أنا" يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما العربية

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أعلن الفنان المصري تامر حسني أن فيلمه الجديد "مش أنا" حقق أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية.



وكتب حسني عبر حسابه في "فيسبوك": "الحمد لله سعيد جداً بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر وخارجها، وسعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية في سابقة لم تحدث من قبل، حيث تجاوزت الإيرادات ١٥ مليون دولار، بما يعادل بالجنيه المصري ربع مليار جنيه".

وتابع: "وما زال الفيلم يحقق أعلى الإيرادات داخل دور العرض السينمائي، والأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي، وقصة وسيناريو وحوار أخي حسام حسني وأحمد الدسوقي".

الفيلم من بطولة تامر حسني، ماجد الكداوني، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، حلا شيحة، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.