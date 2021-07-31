نجوى كرم تطرح أغنية "مغرومة 2"

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مغرومة 2"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".



أغنية مغرومة من تأليف وألحان نبيل الخوري، وتوزيع موسيقى داني الحلو، وحمل الفيديو كليب للمخرج حسن غدار، مفاجأة بظهور الفنان معتصم النهار.

وفي محاولة للترويج للكليب الجديد كتبت نجوى كرم عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام: "من كل قلبي بقدم كليب أغنيتي الجديدة (مغرومة 2)، بتمنّى ينال إعجابكن، بحبكن كتير، كلمات وألحان: نبيل خوري، توزيع واستوديو: داني الحلو، ميكس وماستيرينج: موريس طويل.. شكر خاص أنطوان الشعك وجورج مارديروسيان".

وكانت نجوى كرم أصدرت أغنية "مغرومة" من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا سنة 1998، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت، لتفاجئ "شمس الأغنية" جمهورها بعد 23 عاماً، بنسخةٍ جديدةٍ منها في 2021.