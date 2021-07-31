منظمة اليونسكو تضم 17 موقعا تاريخيا يابانيا إلى قائمتها للتراث العالمي

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أدرجت منظمة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي 17 موقعا أثريا في شمال اليابان يعود تاريخها إلى عصر شعب جومون.



والمواقع هي حضارة سبقت العصر الزراعي لكنها كانت مستقرة في المنطقة وتطورت قبل نحو 15 ألف سنة.

وتتوزع هذه المواقع بين شمال جزيرة هونشو الكبيرة وجنوب جزيرة هوكايدو، وهي تشكل "شاهدة فريدة على التطور الذي طرأ عبر 10 آلاف عام على ثقافة شعب جومون الذين كانوا مستقرين في المنطقة على الرغم من أنَّهم كانوا يعيشون مرحلة ما قبل الزراعة، وعلى منظومة معتقداتهم وطقوسهم الروحية المعقدة"، وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

كان شعب جومون مجتمعا مستقرا يعتمد على الصيد وجمع الثمار في الألف الثالث عشر قبل الميلاد، بعيد انتهاء العصر الجليدي.

ولفتت اليونسكو إلى أن شعب جومون كان يعبر عن روحانيته من خلال أغراض يصنعها مثل الأواني المطلية والألواح الطينية التي تحمل طبعة أقدام، ودمية "دوجو" الشهيرة التي كانت تظهر خصوصا شخصيات أنثوية.

كما طور شعب جومون مواقع لممارسة الطقوس، بما يشمل حفر الأرض وإنشاء دوائر كبيرة من الأحجار يتجاوز قطرها 50 متراً، حسب المنظمة.

وكانت اليونسكو ضمت، الإثنين، 42700 هكتار من الغابات الرطبة تتوزع على أربع جزر في جنوب غرب اليابان (أمامي-أوشيما وتوكونوشيما وإيريوموتي والجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا)، إلى قائمتها للتراث العالمي لغناها بالتنوع الحيوي.