عودة الحديث عن حمل أمل علم الدين بتوأم.. “قريباً سيعلم الجميع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نقل موقع “OK!” الأميركي خبراً مفرحاً لعشّاق الثنائي النجم العالمي جورج كلوني والمحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية أمل علم الدين، مفاده أنّ الزوجين أبلغا عدداً من أصدقائهما المقرّبين في الرابع من تموز الجاري أنّ أمل حامل وتنتظر توأماً، وذلك خلال مأدبة عشاء في مطعمهما الإيطالي المفضّل “إل غاتو نيرو” المطل على بحيرة كومو.

كما نقل المصدر للموقع قوله: “يرجّح أن أمل الآن في الأشهر الأولى، وبدأت تظهر عليها علامات الحمل، وقريباً جداً سيعلم الجميع بهذا الخبر”.

وكشف المصدر كواليس إعلان كلوني عن خبر حمل زوجته، مشيراً إلى أنّ الحماس كان مسيطراً عليه خلال إعلانه النبأ، فيما بدت أمل أكثر إشراقة: “كان متحمساً جداً لمشاركة أصدقائه بالخبر، بدا عليه الشعور بالفخر”، مضيفاً أنّ كلوني لطالما عبّر عن رغبته في توسيع عدد أفراد عائلته وإنجاب المزيد من الأولاد، كما أنّ أيلا تعبّر دائماً عن رغبتها في الحصول على شقيقة.

يذكر أنّ جورج وزوجته وتوأمهما ألكساندر وإيلا قاموا برحلة خاطفة إلى بحيرة كومو قبيل عيد ميلاد ولديهما الرابع. وقال مصدر لموقع “إي نيوز” إنّ أفراد عائلة كلوني يمضون الصيف في فيلا اولياندرا”، مضيفاً: “أحضرا معهما جرو سانت برنارد روزي، وسيمضون أكبر وقت ممكن هذا الصيف في بحيرة كومو”.

وقال كلوني في أحد تصريحاته لصحيفة “صنداي مورنينغ” في وقت سابق إنّ “الأبوّة لم تكن في الحسبان في البداية، لم نتحدث أبداً عن إنجاب الأطفال، ثم في أحد الأيام سألنا بعضنا: ما رأيك؟ ذهبنا إلى الطبيب وأجرينا صورة الموجات فوق الصوتية، وسمعنا الطبيب يقول لنا: رزقتما بمولود ذكر!، كان رد فعلي:، “مولود ذكر، رائع!، وحين تابع الصورة، قال الطبيب مجدداً: مولود آخر هنا”.

يقضي جورج كلوني الكثير من الوقت مع عائلته، خصوصاً بعد انتشار جائحة كورونا.

يذكر أنّ الثنائي قدّما لفتة إنسانية إلى لبنان تزامناً مع انفجار مرفأ بيروت، وأعلنا عن تبرّعهما بمبلغ مئة ألف دولار أميركي لصالح ثلاث منظمات في لبنان.

وقالا في بيان: “نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية”، وأضافا: “ثلاث منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك.”

وأضافا: “نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأي طريقة ممكنة”.