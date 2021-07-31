كارمن سليمان تنفعل وتظلم متابعة بسبب غيرتها على زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الفنانة المصرية كارمن سليمان لموقف محرج وطريف في آن واحد على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب غيرتها على زوجها الملحن مصطفى جاد.

وتوّجهت متابعة لسليمان بسؤالها: “إسم روجك بليز ورقمه”، في إشارة إلى أحمر الشفاه، لكن المطربة الشابة تسرّعت في قراءة المنشور ولم تلحظ غياب النقطة فوق حرف الراء، فظنّت أنّ السؤال يتعلق بزوجها! وأجابت بانفعال بالغ وساخر: “طب في حاجة تحبّي أقولها له ولا إيه؟ يعني تحبي إديلك رقمه بقى وتعيشي حياتك؟”.

وفي سياق آخر، تستعد كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة لفصل الصيف بعنوان “لعبتي”، من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر ماهر صلاح، وإنتاج “سوني ميوزيك الشرق الأوسط”.