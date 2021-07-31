صور وفيديو.. هنادي مهنا تشعل مواقع التواصل بـ"إطلالة رشيقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا حديثة للفنانة المصرية هنادي مهنا ظهرت خلالها وهي شديدة النحافة.

وظهرت هنادي مهنا وهي تستعرض نحافتها الشديدة خلال زيارتها للعاصمة اللبنانية بيروت، وردا على الجدل المثار حول صورها الحديثة، قامت هنادي مهنا بنشر مقطع فيديو جديد، وهي تقف أمام المرآة وأرفقته بتعليق قائلة: "التريند رقم 2 في محرك البحث Google، ولا أعلم السبب ولكنه أمر ظريف".





واعتقد قطاع عريض من الجمهور أن هنادي مهنا أجرت عملية تكميم معدة، وعلق عدد من المتابعين على الإطلالة، إذ قالت إحدى المتابعات: "ليه خسيتي كده؟.. مش لايق عليكي خالص"، فيما قالت أخرى: "انتي إزاي خسيتي أوي كده"، فيما طالبتها أخرى بزيادة وزنها قائلة: "اتخني شوية".

وعلق هاني مهنا والد هنادي على خسارة وزنها قائلا إن ابنته هنادي تتمتع بصحة جيدة، ولم تصب بأي مكروه كما يعتقد البعض، مؤكدا أنها خضعت لنظام غذائي بكامل إرادتها منذ 4 شهور ومازالت حريصة في أكلها وخطواتها.







يذكر أن هنادي ابتعدت عن التواصل مع جمهورها عقب وفاة حماتها منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إلى أن عادت للظهور مرة أخرى بصور جديدة تبرز نحافتها.



