محمد حماقي يتألق في حفل السعودية.. ويكشف موعد طرح ألبومه الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا محمد حماقي، الجمعة، حفلا كبيرا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات صيف الشرقية المقامة بمدينة الدمام.

وتصدر حماقي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صدى هذا الحفل، الذي رفع لافتة كامل العدد.

واستمرت وصلة حماقي الغنائية لمدة ساعتين، قدم خلالها باقة متنوعة من أجمل أغنياته منها "نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، مابلاش، ناويها، بحبك كل يوم أكتر، واعمل ايه، م البداية، يا ستار، وافتكرت"، كما شاركته المسرح الفنانة الصاعدة زينة عماد والتي قدمت معه مقطعا من أغنية "م البداية" وسط ترحيب الجمهور بها بعد مشاركتها معه للمرة الأولى في حفل جدة الذي أُقيم في يونيو/ تموز الماضي.

وأعلن حماقي خلال الحفل عن دعمه للفنانة الشابة زينة عماد ورغبته في تقديم أغنية معها، وكشف أيضا عن موعد طرح ألبومه الجديد قائلا: "الألبوم الجديد سيتم طرحه في الأسبوع الأول من أغسطس، ولكن على غير العادة لن يصدر في CD في بداية الأمر، على أن يطرح كل أغنية على حدة".



