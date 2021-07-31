شكرا لقرائتكم خبر عن البعض يذهب والبعض لا يذهب للمأذون مرتين.. هل اختلفت المعالجة الدرامية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز نجاحا وتفاعلا جماهيريا كبيرا منذ أول أيام عرضه فى السينمات فى بداية شهر يوليو، حيث يناقش قضية اجتماعية ولكن فى إطار كوميدى بسيط، بالإضافة إلى اسمه الذى جذب انتباه الجمهور وأثار فضوله، كونه يتشابه مع فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجمين عادل إمام ونور الشريف.

وبمجرد عرض ألفيلم أصبح البعض شغوفا لمعرفة ألفرق بين الفيلمين، وبدأت التسأؤلات حول أوجه الشبه والاختلاف بين العمل الذى انتج من حوإلى 40 عاما، وبين العمل الذى يعرض حاليا، وهل يكمن الاختلاف فى حرف "لا" فقط، أم هناك اختلافات أخرى تحملها أحداث ألفيلم، لذلك نستعرض أهم أوجه الاختلاف خلال السطور التالية:

(الحقبة الزمنية)

تختلف الحقبة الزمنية تماما بين ألفيلمين، حيث دارت أحداث فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" خلال حقبة السبعينات، وتنأولت وأحدة من أكثر المشاكل الزوجية انتشارا وهى الغيرة والخيانة الزوجية، بينما فى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يدور فى عام 2020، ومن الطبيعى مع تغير الزمن تتغير العديد من الأشياء إذ تم تنأول الموضوع بطريقة عصرية، من أحداث وأماكن التصوير وديكورات وملابس.

(عدد الأبطال)

اعتمد فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" الذى عرض عام 1973 على أكثر من بطل، وهم نور الشريف وعادل إمام وسمير غانم وجورج سيدهم، حيث دار أحداث ألفيلم حول قصة كل بطل منهم بشكل منفصل، ثم ترابطت فى نهاية أحداث ألفيلم، بينما اعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بشكل أساسى على النجم كريم عبد العزيز، والأحداث التى تدور بينه وبين النجمة دينا الشربينى بشكل سآخر.

(التناول الدرامى)

شتان بين أحداث الفيلمين، حيث يناقش فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" موضوع الغيرة الزوجية وخيانة الأزواج لزوجاتهم، من خلال 3 قصص لـ3 أزواج كل منهم له مشاكله المختلفة مع زوجته ولكن من خلال العديد من المفارقات الكوميدية، بينما يتنأول فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين، حول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف عن طريق إلغاء التعامل الورقى ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها فى الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه، ويطرح ألفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح على أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟.

يشار إلى أن "البعض يذهب للمأذون مرتين" من بطولة نور الشريف وميرفت أمين وعادل إمام وسمير غانم وجورج سيدهم ولبلبة، تأليف فاروق صبري، إخراج محمد عبد العزيز. أما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.