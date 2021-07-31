البعض يذهب والبعض لا يذهب للمأذون مرتين.. هل اختلفت المعالجة الدرامية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن البعض يذهب والبعض لا يذهب للمأذون مرتين.. هل اختلفت المعالجة الدرامية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز نجاحا وتفاعلا جماهيريا كبيرا منذ أول أيام عرضه فى السينمات فى بداية شهر يوليو، حيث يناقش قضية اجتماعية ولكن فى إطار كوميدى بسيط، بالإضافة إلى اسمه الذى جذب انتباه الجمهور وأثار فضوله، كونه يتشابه مع فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجمين عادل إمام ونور الشريف.
وبمجرد عرض ألفيلم أصبح البعض شغوفا لمعرفة ألفرق بين الفيلمين، وبدأت التسأؤلات حول أوجه الشبه والاختلاف بين العمل الذى انتج من حوإلى 40 عاما، وبين العمل الذى يعرض حاليا، وهل يكمن الاختلاف فى حرف "لا" فقط، أم هناك اختلافات أخرى تحملها أحداث ألفيلم، لذلك نستعرض أهم أوجه الاختلاف خلال السطور التالية:(الحقبة الزمنية)
تختلف الحقبة الزمنية تماما بين ألفيلمين، حيث دارت أحداث فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" خلال حقبة السبعينات، وتنأولت وأحدة من أكثر المشاكل الزوجية انتشارا وهى الغيرة والخيانة الزوجية، بينما فى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يدور فى عام 2020، ومن الطبيعى مع تغير الزمن تتغير العديد من الأشياء إذ تم تنأول الموضوع بطريقة عصرية، من أحداث وأماكن التصوير وديكورات وملابس.(عدد الأبطال)
اعتمد فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" الذى عرض عام 1973 على أكثر من بطل، وهم نور الشريف وعادل إمام وسمير غانم وجورج سيدهم، حيث دار أحداث ألفيلم حول قصة كل بطل منهم بشكل منفصل، ثم ترابطت فى نهاية أحداث ألفيلم، بينما اعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بشكل أساسى على النجم كريم عبد العزيز، والأحداث التى تدور بينه وبين النجمة دينا الشربينى بشكل سآخر.(التناول الدرامى)
شتان بين أحداث الفيلمين، حيث يناقش فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" موضوع الغيرة الزوجية وخيانة الأزواج لزوجاتهم، من خلال 3 قصص لـ3 أزواج كل منهم له مشاكله المختلفة مع زوجته ولكن من خلال العديد من المفارقات الكوميدية، بينما يتنأول فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين، حول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف عن طريق إلغاء التعامل الورقى ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها فى الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه، ويطرح ألفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح على أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟.
يشار إلى أن "البعض يذهب للمأذون مرتين" من بطولة نور الشريف وميرفت أمين وعادل إمام وسمير غانم وجورج سيدهم ولبلبة، تأليف فاروق صبري، إخراج محمد عبد العزيز. أما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.