دان أيكرويد...رائد الكوميديا الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 07:34 صباحاً - في عالم الكوميديا، هناك عدد قليل من الممثلين المعروفين على نطاق واسع مثل "دان أيكرويد" الذي لا يُنظر إليه على أنه فنان موهوب فحسب، بل يُنظر إليه على أنه رائد حقًا.

"دانيال إدوارد أيكرويد" هو ممثل كوميدي وكاتب سيناريو أمريكي شهير من أصل كندي، يتمتع بمسيرة مهنية طويلة وثابتة منذ أن بدأ لأول مرة في تقديم الكوميديا الارتجالية مع فرقة Second City الشهيرة حتى ظهوره في برنامج Saturday Night Live والذي كان أبرز علاماته.

دان أيكرويد في مرحلة الشباب والمرحلة الحالية- الصورة من موقع Metro





مولده ونشأته

ولد "دان أيكرويد" في أوتاوا أونتاريو في كندا، لوالده "صموئيل كتبرت بيتر هيو أيكرويد" وهو بريطاني الجنسية، كان يعمل مهندساً مدنياً وعمل كمستشار سياسي لرئيس الوزراء الكندي، أما والدته فتدعى "لورين هيلين". وهي كندية من أصل فرنسي كانت تعمل سكرتيرة.

ولد "دان" بمتلازمة تغاير لون العينين حيث يمتلك عيناً بلون أخضر وأخرى بنية.

التحق بمدرسة سانت بيوس العاشر الثانوية في أوتاوا، ليستكمل دراسته فيما بعد في مدرسة سانت باتريك الثانوية في أوتاوا. وفي عام ١٩٦٩التحق "أيكرويد" بجامعة كارلتون حيث درس علم الإجرام وعلم الاجتماع. لكنه ترك الدراسة قبل أن يكمل شهادته، وفي هذه المرحلة نقل أنظاره إلى الكوميديا وبدأ في بناء حياته المهنية التي جعلته في النهاية مشهوراً.

تم ضم دان إلى ممشى المشاهير في كندا- الصورة من موقع Wikimedia



حياته المهنية

بدأ "دان" حياته المهنية بالتمثيل ببرنامج تلفزيوني كوميدي بعنوانThe Hart and Lorne Terrific Hour وذلك عام 1970 والذي كان نقطة إنطلاقة له حيث - بالإضافة لعمله كممثل - كتب وأنتج العديد من التجارب الكوميدية مثل Change for a Quarter، وقدم عروضاً للأطفال التي عرضت على التلفزيون المحلي في تورنتوComing up Rossi .

في عام 1973، انضم "دان" إلى مؤسسة كوميدية ارتجالية تدعى Second City ، مما سمح له العمل مع شخصيات معروفة كـ"بيل مواري"، "جون كاندي"، "جيلدا رادنر".

وبذات الوقت كان الكوميدي والكاتب الشهير "جون بيلوشي" يبحث عن موهبة لبرنامج The National Lampoon Radio Hour، إلى أن التقى مع "دان" حيث كان يعمل مقدماً تلفزيونياً. وظهر "دان" إلى جانب "بيلوشي" في الموسم الأول من Saturday Night Live، وكان جزء من البرنامج عرض موسيقي بعنوان The Blues Bothers مع "جيمس بيلوشي".

وفي عام 1978، ونتيجة الشعبية الواسعة التي حققها The Blues Brothers، قاما بإصدار ألبوم بعنوان Briefcase Full of Blues الذي حقق نجاحاً واسعاً، وفي نفس العام، قاما بإنتاج فيلمThe Blues Brothers وذلك بناءً على جهودهما المشتركة.

بصماته الفنية

كان "أيكرويد" عضواً أصلياً في البرنامج الشهير Saturday Night Live الذي أصبح ظاهرة ثقافية هائلة كما هو عليه اليوم، حيث استمر عرضه من سنة 1975 حتى سنة 1979.

مع "Coneheads" و "The Blues Brothers"، أظهر أن شخصياته التخطيطية كانت مقنعة بما يكفي لحمل أفلام طويلة. وكواحد من نجوم وكتّاب فيلم "Ghostbusters"، ومسلسل للرسوم المتحركة، وأعمال كوميدية لا حصر لها، أثبت "أيكرويد" ولعه في تصور قصص غريبة تحظى بجاذبية جماهيرية.

غنى مع صديقه "جون بيلوشي" في The Blues Brothers ، ثم تحولا إلى فرقة أداء موسيقي ثم ظهرا في فيلم The Blues Brothers عام 1980.

وبالإضافة لأدواره الكوميدية فقد كان له أدوار درامية منحته فرصة لعرض موهبته كممثل. في فيلم Pearl Harborعام 2001 ، لعب "أيكرويد" دور الكابتن "ثورمان" ضابط استخبارات بحرية يقود مراقبة محاولات التجسس اليابانية. وقد حصد الفيلم مجموعة من الجوائز من ضمنها جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي عام 2002.

وفي عام 1989 لعب دور "بولي ورثان" في فيلم "Driving Miss Daisy" الذي كان بمثابة أساس إستكشاف العنصرية في أمريكا وخاصة في الجنوب.

أهم أعماله

في عام 1983 ظهر "أيكرويد" في الفيلم الكوميدي Trading place. وفي عام 1984 لعب دور البطولة في فيلم Ghostbusters الذي حقق نجاحاً كبيراً حيث أثبت كفاءته كأحد الممثلين الرئيسين والمؤلفين المشاركين، وظهر أيضاً في فيلم المغامرة Indiana Jones and the Temple of Doom.

في عام 1985 ، قدم "أيكرويد" فيلم Spies Like us وهو من النوع الكوميدي التجسسي.

في عام 1989، تم إنتاج فيلم Ghostbaster ll، وبنفس العام ظهر في فيلم Driving Miss Daisy الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره.

The coneheads الفيلم الكوميدي عام 1993 الذي يُعد من أشهر شخصيات "أيكرويد" في Saturday Night Live وهي عائلة غريبة ذات رؤوس مدببة ضخمة تعيش على الأرض.

توالت أعماله حتى ظهر مرة أخرى كضيف في برنامج Saturday Night Live في 24 مارس 2007، وذلك كمشجع للمغني "سانجايا مالاكار" الذي ظهر في برنامج أمريكان أيدول.

في عام 2009 ظهر وشارك في كتابة Ghostbusters: The Video Game. وفي عام 2010، أدى صوتاً لشخصية "يوجي بير" في فيلم للرسوم المتحركة yogi Bear.

في عام 2015، ظهر في فيلم Pixels، كما ظهر في عام 2019 في فيلم Zombieland Double Tap.

حياة "دان أيكرويد" الشخصية

في عام 1983، تزوج من الممثلة "دونا ديكسون"، التي شاركته في خمسة أفلام، ولديهما ثلاث بنات "دانييل"، "ستيلا" و"بيل".

الجوائز

حصل "دان" على عدد من الجوائز خلال مسيرته الفنية. في عام 1977، حصل على جائزة إيمي Emmy (جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار. ففي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن Emmy تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني)، وذلك لكتاباته الكوميدية المتميزة في Saturday Night Live.

وفي عام 1978، حصل أيضاً على جائزة إيمي عن فئة الأداء الفردي في مجموعة متنوعة. وفي عام 1989، ترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في فيلم Driving Miss Daisy. وتم ضم "دان" إلى ممشى المشاهير في كندا.

كما حصل على جوائز Ghostbusters Hugo لأفضل عرض درامي، جائزة الكوميديا الأمريكية لأفضل ممثل مساعد، جائزة Golden Raspberry، جائزة Saturday Night Live TV Land لعام 2007. وفي عام 2020 حصل على جائزة الشاشة الكندية لأفضل أداء كوميدي، هذا بالإضافة إلى كونه عضواً في جمعية خيرية للفنانين ضد العنصرية.