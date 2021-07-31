جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران مولوداً جديداً بعد أربع سنوات من ولادة توأمهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 07:34 صباحاً - في خبر سعيد قوبل بالفرحة والتهاني، كشف الزوجان "جورج كلوني" وزوجته "أمل كلوني" للأصدقاء والعائلة أنهما على وشك الترحيب بطفل آخر.

ويدّعي المطلعون أن الزوجين قد أخبرا بالفعل أصدقاءهما المقربين عندما أقاما حفل عشاء صغير بالقرب من منزلهما بإيطاليا في 4 يوليو. كما يُقال إن "أمل" قد تجاوزت الثلث الأول من حملها، وقد بدأت بالفعل في الظهور، وسرعان ما سيعرف الجميع بذلك.

وبحسب موقع "The sun" يتشارك النجم البالغ من العمر 60 عاماً ومحامية حقوق الإنسان، 43 عاماً، بالفعل في التوأم "إيلا" و"ألكسندر" البالغين من العمر أربع سنوات.

وقال المصدر إن الزوجين كانا في مرحلة سابقة، غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهما إنجاب المزيد من الأطفال، وأن الأخبار قوبلت بالتمنيات الطيبة في كل مكان.



جورج منفتح بشأن رغبته في المزيد من الأطفال

الصورة من حساب أمل كلوني على إنستغرام



وأضاف المصدر: "إن إنجاب الأطفال هو شيء أراده كل من "جورج" و"أمل" حقاً. إنه أمر مثير للغاية. كان "جورج" منفتحاً بشأن رغبته في المزيد من الأطفال. كما أن توأميهما "إيلا" و"ألكساندر" مسروران بأن يصبحا شقيقين كبيرين."



أنا سعيد حقًا لأنني أقضي الكثير من الوقت مع أطفالي

الصورة من حساب أمل كلوني على إنستغرام



في شهر مارس الماضي، تحدث "جورج" عن كيفية تغير الحياة عندما أصبح أباً. كما تحدث لاحقًا إلى CBS This Morning حول كيفية تغيير "أمل" والأطفال لحياته.

قال: "أنا سعيد حقًا لأنني أقضي الكثير من الوقت مع أطفالي. لا شك في أن وجود "أمل" في حياتي قد غيّر كل شيء بالنسبة لي."

وتابع قائلاً: "تمنح الأبوة إحساساً بالانتماء، والشعور بالمنزل والحب غير المشروط، وكل الأشياء التي كنت أتمنى أن أحصل عليها."



زواج النجمين

الصورة من حساب أمل كلوني على إنستغرام

تزوج "جورج" في حفل مرصع بالنجوم في البندقية عام 2014، بعد خمسة أشهر فقط من عرض الزواج على نجمة Ocean’s Eleven. وبعد ثلاث سنوات رحبا بالتوأم "إيلا" و"ألكساندر".

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