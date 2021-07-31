“انت شو عم تعمل هون؟”.. ظهور خاص لـ معتصم النهار مع نجوى كرم في كليب مغرومة 2

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 05:44 صباحاً - طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم نسخةً جديدة من أغنيتها الشهيرة “مغرومة”، وذلك على طريقة الفيديو كليب بعدما روّجت لها خلال الأيام المنصرمة بالتعاون مع سركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

“مغرومة ٢” من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع داني حلو، وهي أغنية عاطفية تتسم بكلمات رومانسية تصف شعور السعادة مع الحبيب وشدة الغرام الذي تشعر به تجاهه.

أما الكليب فهو يحمل توقيع المخرج حسن غدار، ويتضمن مفاجأة في نهايته من خلال ظهور خاص للممثل السوري معتصم النهار وهو يدخل الأستديو مصفّقاً لشمس الأغنية يقول لها “نجوى ما ضل احلى” لترد بدورها “معتصم انت شو عم تعمل هون” فأجابها “انا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي انك هون قلت لازم اجي سلم عليكي”.

علماً أنّ نجوى كانت قد أصدرت أغنية “مغرومة” من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا سنة 1998، وحققت الأغنية شهرة واسعة وقتذاك.