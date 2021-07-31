مي العيدان تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ انتصار الشراح بعد شائعة وفاتها

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 05:44 صباحاً - أثار منشور تم تداوله خلال الساعات الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي القلق على الفنانة الكويتية ​إنتصار الشراح​ التي تعاني من أزمة صحيّة أصابتها منذ آذار الماضي وتتلقى العلاج حاليا في احد المستشفيات البريطانية.

وقد اوضحت الاعلامية مي العيدان في وقت لاحق حقيقة الوضع لصحي لانتصار الشراح حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “‏ياجماعه الفنانه انتصار الشراح بخير وليس هناك صحه ل شائعة وفاتها انا كلمة زوجها بو سالم و بنتها دلال معاها في لندن اهي بخير لكن بالعنايه المركزه تحت الاجهزه ادعولها بدل ما اطلعون عليها اشاعات وكسر يامرضى”.

وتعاني انتصار الشراح من تطورات أزمة صحية حادة، منذ أن أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ المحلية في الكويت أن مازن التميمي زوج انتصار الشراح طلب لها الدعاء من جانب محبيها، مبينا أنها أصبحت بين يدي الله ولعل الدعاء يغير القدر في وضعها الصحي.

ودون الإعلامي الكويتي مفرح الشمري منشورا له عبر حسابه في موقع إنستغرام، أوضح فيه أن انتصار الشراح بيد الله بعد انتكاس حالتها الصحية، مردفا أن زوجها يتمنى عودتها بصحة وسلام لبلادها ويفرح بشفائها جمهورها في الدول الخليجية.

وكانت انتصار الشراح سافرت، يوم 13 يوليو الجاري، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث استكملت إجراءات سفرها للعلاج برفقة ابنها سالم.