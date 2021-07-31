بلقيس مع جدتها في فيديو نادر.. وجمال صوتها يسحر الجمهور!

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 05:44 صباحاً - شاركت الفنانة اليمنية / الاماراتية بلقيس فتحي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لها مع جدتها والتي خطفت الانظار بجمال صوتها في الغناء.

وحرصت بلقيس على عدم اظهار وجه جدتها في الفيديو لكن سمع صوتها وهي تغني أغنية “القلب يعشق كل جميل” للفنانة المصرية الراحلة ام كلثوم.

وعلقت بلقيس على الفيديو كاتبة: “مع جدتي اسمعوا صوتها ما شاء الله”.

وبالفعل فقد أثنى المتابعون على جمال صوت جدة بلقيس حيث علق الكثيرون بأن العائلة كلها فن في إشارة الى ان جمال صوت والدها المغني المعروف أحمد فتحي.

وكانت بلقيس قد شاركت عدداً من الصور من إطلالتها في كليب أغنية جبار حيث ظهرت بالشعر الأزرق. وسألت متابعها “حبيتو الشعر الأزرق في كليب جبار؟”.

وأغنية “جبار” من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وقامت بلقيس بتصويرها في بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد، ونالت إعجاب الجمهور حيث حققت نسبة مشاهدة عالية بعد وقت قليل من طرحها، كما احتلت تريند تويتر داخل مصر في الساعات الأولى من طرحها.