شكرا لقرائتكم خبر عن الملل أقوى عيوب فيلم Black Widow .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظر الكثير من متابعى فيلم مارفل الجديد Black Widow، الذى تم تاجيله أكثر من مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، ألا أن حالة من الملل سيطرت على أغلب مشاهدى العمل الجديد، وذلك بسبب طول مدة الفيلم الجديد التي وصلت إلى ساعتين و 14 دقيقة.

فـ غلبت مشاهد الأكشن في Black Widow، بشكل كبير مما أدى شعور مشاهدى العمل بالملل، بسبب زيادة هذه المشاهد امام الحبكة الدرامية المنتظرة من القائمين على العمل.



Black Widow

بالإضافة إلى ذلك كانت اغلب هذه المشاهد غير مبررة بشكل كبير، مما وضع Black Widow في مأزق بسبب الروتين الذى وقع فيه الكثير من مشاهدى الفيلم، فـ كان الـ Villain الجديد فى فيلم Black Widow، ضعيف بشكل كبير على عكس هذه الشخصيات في أفلام مارفل الماضية.

لكن من مميزات العمل كانت علاقة البطلة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون بـ الممثلة الشابة فلورنسا بوج، التي تعد واحدة من أحلى العلاقات في العمل الجديد، حيث تشعر أنهما شاركتا معا في عدد من الأعمال على عكس الحقيقة.



Black Widow

جنبا إلى ذلك كان التصوير والمونتاج من أفضل مميزات العمل الجديد، حيث أنه في أغلب أحداث العمل ساعد في جذب أنظار المشاهدين إلى الشاشة من جديد.

فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.



Black Widow

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.