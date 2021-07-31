شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض فيلم "انا دى ارماس" حول مارلين مونرو للعام المقبل 2022.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Variety عن تأجيل طرح فيلم الممثلة الكوبية انا دى ارماس حول النجمة الراحلة مارلين مونرو إلى عام 2022، وذلك وفقاً لتقرير أكدوا فيه أن الأمر جاء مفاجئ للجميع بما فيهم انا دى ارماس نفسها، وذلك بعدما انشغلت طوال الفترة الماضية بالتركيز على انهاء مشاهدها لطرح الفيلم في وقت قريب، إلا أنها لم تتخيل أن يكون الطرح في العام المقبل.

موقع Variety أضاف بخصوص الفيلم أنه سيتم إضافة مشاهد جديدة له بخصوص حبكة درامية تضاف إلى السيرة الذاتية للنجمة الراحلة مارلين مونرو، كما سيتم إضافة ممثلين آخرين يدخلوا الفيلم من أجل تصوير مشاهدهم مع الممثلة انا دى ارماس التي تعول على هذا الفيلم بصورة كبيرة لرفع اسهم نجوميتها بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى رصدت عدسات المصورين مؤخراً النجمة آنا دى أرماس حبيبة النجم بن أفليك السابقة، وهي تصور إعلانا تجاريا في جزيرة إسبانية تدعي Mallorca، وظهرت أرماس بكامل أناقتها مرتدية مايو من اللون الأزرق، وذلك عقب عودة حبيبها السابق بن أفليك إلى حبيبته السابقة جنيفر لوبيز. وذلك بعدما أثارت الممثلة الكوبية أنا دى أرماس الشكوك حول دخولها في علاقة جديدة، حيث رصد موقع pagesix وجود دى ارماس بصحبة رجل غامض مثلما وصفه التقرير، مؤكدين أن النجمة التي تتخطى الـ 30 من عمرها ظهرت بصحبة هذا الرجل أثناء نزهتهما في هوليود هيلز، مما يشير إلى أن دى ارماس قد تدخل علاقة جديدة بصحبة صديق جديد دون تأكيد وأضح من الموقع.



انا دى ارماس فى صورة من الفيلم



انا دى ارماس فى صورة من كواليس الفيلم