سميرة سعيد ودنيا بطمة وأسماء لمنور وسعد لمجرد يحتفلون بعيد العرش

كتب امير فتحي في السبت 31 يوليو 2021 03:51 صباحاً - حرص عدد كبير من نجوم المغرب على على تهنئة الملك محمد السادس، والشعب المغربي بعيد العرش الذي احتفل به المغرب يوم الجمعة الموافق 30 يوليو.

ونشرت الديفا سميرة سعيد صورة للعاهل المغربي عبر حسابها “انستغرام” وعلقت كاتبة:” في الذكرى الـ 22 لتولي صاحب الجلالة (محمد السادس) مقاليد الحكم.. أتمنى لجلالته دوام الصحة والعافية، ولمغربنا دوام الأمن والأمان، وأن يظل ترابنا واحدًا موحدًا في ظل عرشنا المجيد”.

كذلك نشرت الفنانة أسماء لمنور صورة للملك محمد السادس وعلقت كاتبة: “في الذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين نرسل أسمى عبارات المحبة والولاء لجلالته.. حفظه الله وأطال عمره، وأبقاه دخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب”.

أما سعد لمجرد فقد كتب “بكل الحب الخالص والولاء الصادق نحن كفنانين نهدي لصاحب الجلالة سيدي محمد السادس حفظه الله ونصره هاته الأغنية الوطنية المعبرة عن افتخارنا بما تحقق من انجازات كبيرة ببلدنا المغرب الحبيب في عهد ملكنا الغالي هاته الأغنية عنوانها “هادي غير البداية”.

أما دنيا بطمة فقد نشرت مقطع من اغنية لها وعلقت “يا محمد يا ملكنا الغالي … رافع رايتنا ديما للعالي … الحب الي بينا وبينك … عمرو يا الغالي ميسالي…

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