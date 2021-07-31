شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مات ديمون وأبيجيل برسلين Stillwater فى السعودية 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية فيلم النجم مات ديمون وأبيجيل بريسلين الجديد Stillwater من إخراج توم مكارثي، وهو الفيلم الذي يتناول قصة سفر أحد عمال النفط الأمريكيين من أوكلاهوما إلى مرسيليا لزيارة ابنته المسجونة بسبب جريمة قتل تدعي أنها لم ترتكبها، ويكافح الأب لمواجهة حواجز اللغة والاختلافات الثقافية والنظام القانوني المعقد، ويجعل الأب مهمته الشخصية هي تبرئة ابنته.

الفيلم كتبه توماس بايديجين ونويه دبرا ومن سيناريو ماركاس هينشاي وتوم مكارثي وبطولة مات ديمون في دور بيل بيكر وأبيجيل برسلين في دور أليسون وكميل كوتين في دور فيرجيني وديانا دوناجان في دور شارون وروبرت بيترز في دور القس وديفيد سي تام في دور مقيم محطم وجيك واشبورن في دور مسئول الحفر وجينيفر ري في دور مراسل صحفي وليساندرو بوكاتشي في دور مشرف المطار، وجاستن فرانس في دور ناشط شاب وكيلي بيلاتشي في دور محامية وداستن ويلسون في دور مشغل كاميرا وايرين هيرينج في دور من الحشد المحلي وريان ميوزيك في دور مصور صحفي وليسا نيدل وفي دور مضيفة مطار.

وكشف النجم العالمي مات ديمون مؤخرا أنه أضاع فرصة لا تفوت لحصد ملايين الدولارات عندما رفض فيلم Avatar "أفاتار"، فحسب الديلي ميل رفض ديمون عرضًا بمنحه نسبة 10% من إيرادات فيلم "أفاتار"، وفي حالة قبوله العرض كان رصيده سيتضاعف مرتين على الأقل، وبذلك يكون قد خسر حوالي 200 مليون جنيه إسترليني .