شكرا لقرائتكم خبر عن "أغنية البجعة" تعيد توفيق عبد الحميد للحياة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان القدير توفيق عبد الحميد إلى الحياة الفنية من جديد، بعد توقف دام لسنوات طويلة من خلال عرض مسرحى بعنوان "أغنية البجعة" من تأليف "أنطون تشيخوف"، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، إذ يعقد توفيق جلسات عمل مع المخرج ناصر عبد المنعم للوقوف على التفاصيل النهائية للمسرحية.

"أغنية البجعة" تدور حول ممثل وجد نفسه وحيدا مع ملقن بعد انتهاء العرض المسرحى، وبدأ يتذكر رحلته الفنية وحياته، وما آلت إليه من نجاح وفشل، ويعود اسم المسرحية للأسطورة الشهيرة بأن البجعة تغرد تغريدتها الأجمل قبل موتها".

كان آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد مسلسل "سى عمر وليلى أفندى" وذلك عام 2010، أما فترة التوهج الفنى له لم تتجاوز 10 سنوات بدأت منذ عام 2001 فخطف الأنظار ببريقه؛ بسبب نظراته ودموعه وانفعالات وجهه وأدائه الصادق فى أدواره التى برع فيها، منها عزيز المصرى فى "حديث الصباح والمساء"، وكمال أبو العزم فى "حضرة المتهم أبى"، ولم يقدم أعمالًا أخرى بعد 2010.

وعن سر غيابه طيلة هذه السنوات، يحكى توفيق عبد الحميد لـ"الخليج 365" قائلا: "أنا ابتعدت بإرادتى، لكننى لم أعتزل الفن، وعودتى متوقفة على عمل فنى جيد أعود به للجمهور بعد كل هذه السنوات، فالتمثيل بالنسبة لى الإمتاع، وفى المرحلة دى لازم استمتع عشان أقدم العمل بجودة، ويقول الجمهور عود أحمد مش مجرد كمالة عدد".

وأضاف توفيق: "كان من المقرر أن أشارك بعمل درامى فى رمضان 2016 اخترته بين 3 أعمال لأن الدور استفزنى، لكنى أصيبت بانزلاق غضروفى ومحصلش نصيب إنى أشارك فيه".

من ناحية أخرى يجرى المخرج ناصر عبد المنعم بروفات العرض المسرحى "أحدب نوتردام" من تأليف فيكتور هوجو، وإنتاج مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان، استعدادا لافتتاحه نهاية شهر أغسطس المقبل، العرض عن رواية "أحدب نوتردام" لفيكتور هوجو، وتدور أحداثه فى بلدة نوتردام التى يعيش بها الأحدب، ليناقش من خلاله فكرة الجمال الحقيقى.

يذكر أن آخر أعمال المخرج ناصر عبد المنعم عرض "الطوق والأسورة"، وتدور أحداثه فى صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان، والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة كل من: فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم.