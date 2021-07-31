شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس و محمد علاء أخر الفنانين الحاصلين على الإقامة الذهبية من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عدد من الفنانين، الفترة الماضية على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، و أخر الحاصلين على الإقامة الذهبية الفنانة ميريام فارس و الفنان محمد علاء.

وكتبت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها على إنستجرام قائلة:" كلى فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا”.

كما أعلن الفنان محمد علاء، حصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وكتب قائلا:"شكرًا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحية من القلب.. الإقامة الذهبية".











وتحيى المغنية ميريام فارس، حفلا غنائيا غدا يوم 30 يوليو الجارى فى العراق، وتقدم ميريام لجمهورها عددًا كبيرًا من أغانيها القديمة والحديثة.

ونشرت ميريام، بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" هل انتم مستعدون لحفل أربيل كونوا على الموعد الجمعة في 30 يوليو 2021 في تمام الساعة 9 مساءً في قاعة البيضاء أربيل".

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش‪.‬

وشاركت ميريام فارس جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات‪.‬