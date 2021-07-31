شكرا لقرائتكم خبر عن صديق مقرب من بوب أودينكيرك يطمئن جمهوره: أزمة قلبية صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل أحد أصدقاء النجم العالمي بوب أودينكيرك المقربين، رسالة لجمهوره، بعد أيام قليلة من نقله للمستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه في موقع تصوير الموسم الثاني من مسلسله الشهير Better Call Saul star.

وجاءت الرسالة التي نقلتها صحيفة deadline كما يلي: مرحبا أنا بوب، شكرا لكل عائلتي واصدقائي الذين حرصوا على التواجد معي هذا الأسبوع، كل المحبة لكل من أبدى اهتماما بي، إنه أمر صعب، لكنني أشعر بالحب، وهذا يعني الكثير لي، لقد أصبت بنوبة قلبية صغيرة، ولكنني سأكون بخير قريبا بفضل الأطباء الذين عرفوا كيفية علاج الانسداد بدون جراحة، شكرا لـAMC على الدعم والمساعدة، سأعود قريبا".

وكشفت عدة تقارير أجنبية، منذ أيام، عن نقل النجم العالمي بوب أودينكيرك، إلى المستشفى بعد سقوطه، مغشيا عليه في كواليس تصوير مسلسله الجديد Better Call Saul، والذي يجسد فيه شخصية المحامي المحتال شاول جودمان.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن النجم صاحب الـ58 عاما، لم يكشف التقرير الخاص بحالته الصحية، وقال التقرير أنه غادر التصوير في نيومكسيكو بسيارة إسعاف لتلقي الرعاية الصحية.

ويصور المحامي المحتال شاول جودمان في مسلسل "Better Call Saul" الذى يعد استكمالاً لشخصيته في المسلسل الشهيرة "Breaking Bad"، ويسلط "Better Call Saul" الضوء على تحول الشخصية من جيمي ماكجيل ذي الميول الإجرامية إلى محامي الدفاع الجنائي شاول.

وترشح أودينكيرك عن دوره في "Better Call Saul" لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني درامي، وأربعة ترشيحات لجائزة إيمي لممثل رئيسي بارز في مسلسل درامي.