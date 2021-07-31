"أفضل ساعة في اليوم".. سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها صورا جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها ومتابعيها، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

"سلمى" نشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وسط الأشجار، وعلّقت: "أفضل ساعة في اليوم".

وكانت سلمى أبو ضيف، كشفت مؤخرا عن معاناتها صحيا، وكتبت في نهاية مايو الماضي عبر "ستوري إنستجرام": "في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة.. ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها في بطولة حكاية بمسلسل "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش"، مع النجوم: جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور وغيرهم.