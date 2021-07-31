مي القاضي في "الجيم" ورنا سماحة على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي القاضي

نشرت الفنانة مي القاضي، صورة لها عبر "إنستجرام" بملابس رياضية من "الجيم"، وعلّقت: "اعتني بجسمك، إنه المكان الوحيد الذي يجب أن تعيش فيه".

ديانا هشام

ونشرت الفنانة ديانا هشام، صورة لها بتوب أحمر قصير عبر "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

رنا سماحة

ونشرت الفنانة رنا سماحة، صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بملابس البحر على الشاطئ، وعلّقت: "الصيف.. الصيف.. الصيف".

ولاء الشريف

وشاركت الفنانة ولاء الشريف، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها نالت إعجابهم.

سمر مرسي

ونشرت الفنانة سمر مرسي، صورة "سيلفي" لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

نداء شرارة

ونشرت النجمة الأردنية نداء شرارة، صورة لها من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سأكتفي بمن يسعى جاهداً ليرى ابتسامتي".

ياسمين رحمي

ونشرت الفنانة ياسمين رحمي، صورة لها على "المرجيحة" وسط مياه البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند صبري

ونشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورة لها بالقبعة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، معلّقة: "ما الذي يجعلك تشعر بالقبعة هو ما تدور حوله القبعة".

لاميتا فرنجية

ونشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة لها بالأبيض والأسود عبر "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

هدى الإتربي

أيضا نشرت الفنانة هدى الإتربي صورة تستعرض من خلالها أناقتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".