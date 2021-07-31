شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشعل حفله بالمنوفية بأغنية "وسع يالا البابا جه".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا في أحد نوادى المنوفية، وسط تفاعل من الجمهور بالهتاف والتصفيق، وقدم خلاله باقة من أغنياته الشهيرة على مدار أكثر من ساعة، وقدم أيضا خلال الحفل أغنية "وسع يالا البابا جه" وغيرها.



احمد سعد



حفل احمد سعد



حفل احمد سعد فى المنوفية



حفل أحمد سعد فى المنوفية



حفل أحمد سعد فى نادى بالمنوفية



حفل احمد سعد

وطرح أحمد سعد، مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "الملوك" بمشاركة مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، والتى تقول كلماتها: "أنا مش شايف فيكم حد.. انتوا عيال عايشين على الحك.. كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة انى غشيم.. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل أسد.. متربتش إنى أبقى لئيم.

كما طرح أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" خلال شهر رمضان الماضى، والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات، والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.

يذكر أن أحمد سعد شارك كضيف شرف فى مسلسل "موسى"، الذى عرض فى سباق دراما رمضان الماضى، والمسلسل من بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.