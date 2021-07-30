شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Old يحقق 27 مليون دولار عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Old إيرادات وصلت إلى 27 مليون دولار و 500 ألف دولار، فى أسبوع واحد حول العالم، وهو من إخراج مانوج نايت شيامالان، وتدور أحداثه حول عائلة فى عطلة تكتشف شاطئ معزول، حيث يسترخون لبضع ساعات، ولكنهم يكتشفون أن الشاطئ يتسبب فى تقدمهم فى السن، ويعثرون على متعلقات لأشخاص يبدو أنهم واجهوا نفس المصير.

ومع مرور الأحداث يكبر أولادهم فى السن بشكل مبالغ فيه، ويحاولون الخروج والهروب من الشاطئ لكنهم لا يستطيعون، والفيلم من بطولة آرون بيير وتوماسين ماكنزى وروفوس سيويل وإيمبث ديفيدتز وآبى لى وإيليزا سكانلن.

وآخر أعمال روفوس سيويل كان فيلم "الأب - The Father"، من إخراج فلوريان زيلر، وهو الفيلم الذى شهد مهرجان القاهرة السينمائى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا وفاز بأوسكار أفضل ممثل من نصيب آنتونى هوبكنز وأفضل سيناريو مقتبس.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه فى العمر، ولا يقبل المساعدات التى تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذى وضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى تنافس على جوائز الأوسكار وبالفعل حصد جائزتين، ويقدم فيه دور الأب، آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمى وسيسل بى دوميل، وتشاركه البطولة فى دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزى روفَس سيوَل فى دور زوج الابنة.