فن ومشاهير

محمود العسيلي يتألق في حفل العين السخنة بأجمل أغنياته.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا، بمدينة العين السخنة، وسط حضور جماهيرى كبير من عشاقه، ومن تنظيم وليد منصور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالا بموسم الصيف.

وصعد العسيلى على مسرح الحفل وسط تصفيق الحاضرين، وقدم خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة على مدار ساعتين متصلتين منها، منها: "يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك"، واختتم حفله بأغنية "ترارام".

وطرح المطرب محمود العسيلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "على خدك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان.

وكانت آخر أغانى العسيلى التى قام بطرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج، ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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