شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة البوب بيلي إيليش تصدر أغنيتها الجديدة Happier Than Ever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت نجمة البوب العالمية بيلي إيليش، منذ قليل، أغنيتها الجديدة بعنوان Happier Than Ever، التي اعتمدت فيها الكتابة المستوحاة من المدرسة الدينية الممزوجة بالدفء في إلقاء كلماتها على طريقتها المعتادة.

وخطفت النجمة الشهيرة الأنظار بكليبها الذى طرحته منذ ساعات عبر قناتها الرسمية بمنصة يوتيوب، والتي حصدت فيها أكثر من مليون مشاهدة خلال دقائق من طرح الأغنية.

وشاركت إيليش جمهورها مؤخرا، بمقطع فيديو من كواليس تسجيلها لأغنيتها الجديدة Vevo، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية، وظهرت إيليش في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهي تؤدى أداءها الصوتي خلف الكواليس، من أغنيتها الجديدة التي تصدرت تريندات الموسيقي خلال فترة قصيرة من طرح الأغنية عبر يوتيوب.

ونشرت إيليش، صورًا عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" منذ عدة أسابيع، من كواليس التصوير التي شهدت لوكيشن في فترة زمنية سابقة أمام إحدى السينمات، بينما ظهرت إيليش في الصور وهى في كامل تركيزها كالعادة وبألوان شعرها الجديدة التي جاءت باللون الأبيض، ولم تعلن إيليش عن تفاصيل عملها الجديد مع منصة أمازون، واكتفت بمشاركة الصور مع الحساب الرسمي، بينما رجح الكثيرون عن وجود تعاون درامي موسيقي جديد، خاصة أن المنصة تسعى لإضافة محتويات موسيقية عبر موقعها خلال الفترة القادمة.

وطرحت أيليش، مؤخرًا، أحدث أغانيها Your Power، يوم 29 أبريل الماضى، وحاز الفيديو كليب الجديد على إعجاب الكثيرين، ووصفته أيليش أنه يبرز جوانب إساءة استخدام الأشياء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".