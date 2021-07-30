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شكرا لقرائتكم خبر عن جايمي لورنت ينشر صورا من الجزء الخامس لـ La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي جايمي لورنت، على تشويق جمهوره، بصور من الجزء الخامس لمسلسل الإثارة والأكشن الشهير La Casa De Papel، حيث نشر صور عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، تجمعه مع أبطال العمل من أحد المشاهد المنتظر عرضها.
ويدور الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة.
المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين، ويقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل La Casa De Papel، كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.