شكرا لقرائتكم خبر عن جايمي لورنت ينشر صورا من الجزء الخامس لـ La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي جايمي لورنت، على تشويق جمهوره، بصور من الجزء الخامس لمسلسل الإثارة والأكشن الشهير La Casa De Papel، حيث نشر صور عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، تجمعه مع أبطال العمل من أحد المشاهد المنتظر عرضها.

ويدور الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة.