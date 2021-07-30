بهذه الكلمات.. ناهد السباعي تحيي ذكرى جدها فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيّت الفنانة ناهد السباعي، ذكرى جدها ملك الترسو الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

ونشرت ناهد، صورة لها مع جدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اللهم ارحم جدي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك وأنزل السكينة عليه وعلى أهله.. الذكرى السنوية".

وتحل علينا هذه الأيام ذكرى الفنان الكبير فريد شوقي، إذ أنه ولد في 30 يوليو 1920، ورحل أيضا في نفس الشهر وتحديدا في 27 يوليو 1998.

ومن جانب آخر، شاركت ناهد السباعي في رمضان 2020 بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.

كما شاركت مؤخرا في مسلسل "في بيتنا روبوت"، كضيفة شرف، العمل بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، من إخراج وليد الحلفاوي.