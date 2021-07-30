تامر حسني يقع مجددًا في فخ الأرقام القياسية.. فيلم "مش أنا" ليس الأكثر إيرادًا عربيًا أو مصريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- مها صلاح الدين:

في منشور جديد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر الفنان تامر حسني صورة من حساب شركة "N stars" لتوزيع الأفلام خارجيًا، تعلن فيها تصدر فيلم "مش أنا" إيرادات الأفلام المصرية والعربية تاريخيًا.

مرفقة بتعليق منه "الحمد لله سعيد جدًا بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر وخارجها، وسعيد أيضًا بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية في سابقة لم تحدث من قبل حيث تجاوز الـ١٥ مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع المليار جنيه وما زال يحقق داخل السينمات".

وبالتحقق عبر البيانات والأرقام، وجد "الخليج 365" أن فيلم "مش أنا" الذي تم طرحه في دور العرض في 23 يونيو الماضي، وأمضى 5 أسابيع حتى الآن في السينمات، في المركز الثالث بالأسبوع (الـ31) في موسم السينما لعام 2021، بعد فيلمي "العارف"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وفقًا لقاعدة بيانات موقع السينما، المتخصص في تتبع كل ما يخص السينما المصرية، وتحديدًا إيرادات الأفلام.

ورغم أن فيلم "مش أنا" ما زال يتصدر إيرادات السينما في مصر بأكثر من 37 مليون جنيه مصري، فإنه في أسبوعه الخامس تراجع بفارق 12 مليون جنيه مصري عن الفيلم الذي احتل المركز الأول في الأسبوع الـ30، وهو فيلم العارف، الذي حقق أكثر من 20 مليون جنيه خلال أسبوع واحد، والذي كان أول عرض له في 15 يوليو الماضي، أي تم طرحه في دور السينما منذ أسبوعين فقط.

ورغم ذلك اقترب في إيراداته الإجمالية من فيلم "مش أنا" لتامر حسني، والمطروح منذ 5 أسابيع، بفارق 5 ملايين جنيه.

حتى أنه حقق في أول أسبوع أكثر من 12 مليون جنيه، وأكثر من 20 مليون في الأسبوع الثاني، وهو ما لم يستطع تحقيقه فيلم "مش أنا" على مدار أسابيع عرضه الـ5، في أي أسبوع منها، حيث اقتربت أعلى إيراداته الأسبوعية من الـ10 ملايين جنيه في الأسبوع الثاني، رغم حالة الجدل الدائر حوله، بعد أزمة تصريحات "حلا شيحا" وصناع الفيلم. ورغم نشاط التوزيع الخارجي للأفلام المصرية خاصة في دول الخليج، لا توجد قاعدة بيانات مفصلة لإيرادات الأفلام العربية خارجيًا، إلا في نهاية المواسم، وبمزيد من البحث وعبر قاعدة بيانات الـ"box office mojo" استطعنا التعرف على قائمة الأفلام العربية التي تتصدر إيرادات السينما العربية تاريخيًا، بعد أن صرحت شركة التوزيع الخارجي، وتامر حسني، أنه تصدر تلك القائمة.

ووجدنا بفرض أن حجم الإيرادات التي أعلنت عنها شركة التوزيع "N stars" والفنان تامر حسني صحيح، وهي 15 مليون دولار، أنه بذلك يحتل المركز الثالث عربيًا، في قائمة الإيرادات الخارجية، بعد فيلم "كفر ناحوم" اللبناني الذي تم عرضه عام 2018، والذي حقق 64.4 مليون دولار، والفيلم الجزائري "بلديون" (2006) الذي حقق 23 مليون دولار، وذلك دون حساب معدل التضخم، أو معادلتهم بحجم الإيرادات الحالية.

ومع كون شركة "N stars" هي المصدر الوحيد لمعلومة تحقيق فيلم "مش أنا" داخليًا وخارجيًا إيرادات تقدر بـ15 مليون دولار، فإن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي حقق إيرادات قدرت بـ27 مليون جنيه، وقت عرضه عام 1998 أي 7.9 مليون دولار، وبمعادلاتها بالأسعار الحالية يعد اقترب من الـ165 مليون جنيه مصري، وفقًا لدراسة أعدها مركز السينما العربية، هو الفيلم المصري الأكثر نجاحًا تاريخيًا.

يُذكر أن الفنان تامر حسني وقع أكثر من مرة في فخ الإعلان عن أرقامه القياسية، ففي ديسمبر 2019، أعلن أنه الفنان الأكثر إلهامًا، وفقًا لموسعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، وهو ما تحقق "الخليج 365" من عدم صحته وقتها، عبر التواصل مع موسوعة جينيس، ودفع الموسوعة إلى إصدار بيان رسمي تُؤكد من خلاله ما ورد في تقرير الخليج 365، وتُوضح الحقيقة.

تقرير الخليج 365: "ليس ملهمًا".. "جينيس" تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة رقم تامر حسني القياسي.

بيان موسوعة جينيس: بعد تقرير "الخليج 365".. "جينيس" تصدر بيانًا عن حقيقة جائزة تامر حسني.