خلال ثوان.. كيف تبخرت 13 مليار دولار من ثروة جيف بيزوس؟!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

فقد جيف بيزوس مركزه كأغنى شخص في العالم، منذ انطلاق تداولات جلسة وول ستريت اليوم مع تراجع سهم شركة أمازون بأكثر من 7%، بعد أن أعلنت الشركة أمس عن أرباح أقل من المتوقع، رغم ارتفاع الإيرادات بنحو 27% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حسبما نقل موقع فوربس.

وبذاك تراجعت ثروة جيف بيزوس الصافية 6.25%، لتفقد نحو 13.7 مليار دولار مسجلة 193.4 مليار دولار، ليستقر في المركز الثاني على قائمة فوربس لأغنياء العالم.

يشار إلى أن شركة أمازون كانت قد أعلنت عن تسجيل إيرادات خلال الربع الثاني بلغت 113.08 مليار دولار، بينما سجلت أرباح بلغت 15.12 دولارًا للسهم، أو 7.8 مليار دولار.

وتعد هذه النتائج أقل مما توقعه المحللون، كما أعلنت الشركة عن توقعات للربع الثالث أقل من المنتظر، وحذرت من إمكانية تراجع أعمالها في الفترة المقبلة، مما حفز حركة بيع كثيفة للسهم في التداولات الالكترونية أدّت إلى تراجعه أكثر من 7%.

وبذلك يحتل الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، الآن المركز الأول الآن بثروة صافية تبلغ 194.6 مليار دولار.

وتعد هذه نتائج أخر ربع كامل للشركة تحت إدارة جيف بيزوس كرئيس تنفيذي، كونه تنحى عن منصبه في 5 يوليو/تموز، وسلم منصب الرئيس التنفيذي إلى آندي جاسي، الذي كان يرأس قسم Amazon Web Services.